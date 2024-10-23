Kediyi 5'inci kattan aşağı atmıştı! Cezası belli oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kediyi 5'inci kattan aşağı atmıştı! Cezası belli oldu

Beşiktaş’ta bir okulun sahiplendiği kediyi 5’inci kattan atarak yaraladığı iddiası ile yargılanan sınıf gözetmeni F. A. 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme F.A'ya "Bir ev veya evcil hayvanına işkence etmek" suçundan verdiği cezayı erteledi.

Beşiktaş'ta okulun sahiplendiği kediyi 5. kattan aşağı iterek yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sınıf gözetmeninin yargılandığı dava karara bağlandı. Sanığın, 5 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet cezayı erteledi.

Beşiktaş'ta 23 Mart 2024'te sınıf gözetmeni olarak görev yaptığı okulda, okulun sahiplendiği kediyi 5. katta bulunan sınıfın penceresinden aşağı iterek yaralanmasına neden olduğu iddia edilen Ferhat A.'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Ferhat A. ve avukatı katılmazken, olayın gerçekleştiği okulun avukatı hazır bulundu. Beyanda bulunan müşteki avukatı, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

CEZASI ERTELENDİ

Alınan beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Ferhat A. hakkında, "bir ev veya evcil hayvanına işkence etmek" suçundan önce 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, daha sonra bu cezanın iki yıldan az olduğu gerekçesiyle ertelenmesine hükmetti.

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