Kediyi kurtarırken canından oluyordu! TEM Otoyolu'nda ilginç olay

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Viyadükte mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen kadına emniyet şeridinde otomobil çarptı. Kadın yola savruldu. Öfkelenen bir başka sürücü kadına çarpan sürücüyü darp etti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında TEM Otoyolu Yeşilkent mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin sürücüsü, viyadükteki tellerde mahsur kalan kediyi kurtarmak için durdu. Araçtan inerek kediyi kurtarmak için koşan kadına, emniyet şeridinden gelen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaşadığı şokun etkisiyle bir süre sonra yerden kalktı.

SÜRÜCÜYÜ DARBETTİ

Kadının yere savrulduğunu gören duran araçlardan birinde bulunan bir kişi araçtan inerek, emniyet şeridinde kazaya neden olan otomobilin sürücüsüne saldırdı. Sürücü yumrukların hedefi olurken kaçmaya çalıştı. Bir süre sonra sakinleşen taraflardan biri, tellerde mahsur kalan kediye yöneldi. Kedi ise müdahale sırasında tellerden atlayarak uzaklaştı. Yaşanan kaza ve kavga anları başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.

