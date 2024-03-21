Kehanetler kraliçesi temmuzda olacakları açıkladı. 'Bir büyük lider ölecek'

Kaynak: Haber Merkezi
Kehanetler kraliçesi temmuzda olacakları açıkladı. 'Bir büyük lider ölecek'
Ünlü astrolog Michaela Astro, Temmuz ayında bir liderin öleceğini açıkladı. Üç büyük kehanetini sıraladı.

Son zamanlarda yoğun bir biçimde ilgi çeken astroloji, pek çok astroloğun da yakından takip edilmesini beraberinde getirdi. O isimlerden biri olan Michaela Astro bugüne kadar gerçekleştirdiği öngörülerin tutması ile sosyal medyanın yakından tanıdığı isimlerden biri haline dönüştü.

11 TEMMUZ TARİHİNDE NELER YAŞANACAK

Ünlü astrolog Michaela Astro temmuz ayına ilişkin öngörüler de geldi. Doğrudan tarih veren Michaela Astro, Temmuz’da yaşanabilecek olan felaketlere işaret etti.

Özellikle 11 Temmuz tarihine dikkat çeken Michaela Astro, bu tarihte yaşanabilecek olan gökyüzü olaylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken Michaela Astro, gerçekleştirdiği öngörülerini takipçileri ile paylaştı. Bu kapsamda 11 Temmuz’daki gökyüzü olayına açıklık getiren Michaela Astro, “11 Temmuz'da Plüton tehlikeli 29 derece ile tetiklenecek, 22 Temmuz'da Güneş 29 derece Ay düğümlerine kare açıda ve Plüton ile büyük kare oluşturuyor” dedi.

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MİCHAELA ASTRO YAŞANABİLECEK FELAKETLERE DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamalarının devamında 11 Temmuz’da oluşacak olan açının önemli olduğuna dikkat çeken Michaela Astro, “Tarihe damga vuracak bir olayın haritası aşağıda gördüğünüz. 11 ve 22 Temmuz tarihleri açıların girdiği tarihtir. Bu tarihten +- 20 gün içinde olaylar gerçekleşebilir. 3 büyük olasılıktan birini vaat ediyor” diye konuştu.
Son olarak bu açının toplumsal olarak yaratabileceği tehlikeleri sıralayan Michaela Astro, bu tehlikeleri şu şekilde öngördü:

1. Büyük deprem ya da kitlesel ölüm

2. Darbe

3. Büyük bir liderin ölümü

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