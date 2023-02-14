Kekik yağı nasıl kullanılmalı? Kekik yağının faydaları neler?

Antiseptik özelliğiyle bilinen kekik yağının pek çok faydası bulunmaktadır. Uzmanlar bu uçucu kekik yağının doğru şekilde kullanılması gerektiğini söylüyor. Peki, kekik yağı nasıl tüketilmeli? Kekik yağının faydaları neler?

KEKİK NEDİR?

Kekik, yüksekliği 30 cm'ye kadar ulaşan çok yıllık bir çalıdır. Kenarlarında kıvrılan küçük mızrak şeklinde yaprakları olan timol kekiğinin odunsu bir gövdesi ve yükselen dalları veya dalları vardır. Çiçeklenme yoğun, beyazımsı veya pembe renklidir.

KEKİK YAĞI NASIL KULLANILIR?

Kekik uçucu yağı cilt tahrişine veya alerjiye neden olabilir, bu nedenle dirseğinizin kıvrımına küçük dozlarda uygulayarak bu yağa toleransınızı kontrol etmeniz gerekir.

Uçucu yağlar herkes için uygun değildir. Kronik hastalıkları olan kişiler ve yaşlılar, uçucu yağları kullanmadan önce tıbbi yardım almalıdır.

Kekik uçucu yağını hem içeride hem dışarıda kullanabilirsiniz. Dahili olarak pişmiş yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Ayrıca inhalasyon şeklinde veya bir uçucu yağ difüzörü aracılığıyla faydalarından yararlanabilirsiniz.

Harici kullanımda, banyonuza birkaç damla veya masaj ve kese uygulamasında kullanabilirsiniz.

Doğrudan cilde uygulamak istiyorsanız, seyreltmeyi düşünün. Aksi takdirde çok konsantre olacaktır.

Kendinizi yorgun, ateşli hissettiğiniz anda, bu soğuk algınlığı başlangıcına karşı savaşmak için kekik esansiyel yağını düşünün.

Harici kullanımda cildi ve mukozayı tahriş edebilir.