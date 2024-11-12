Kelebek avlayan Avusturyalı'ya binlerce lira ceza kesildi

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Kelebek avlayan Avusturyalı'ya binlerce lira ceza kesildi

Avusturya'dan geldi...Antalya'daki Termessos Milli Parkında kelebek avlayarak biyokaçakçılık yapan Avusturyalıya Milli Parklar ekipler binlerce lira ceza kesildi.

Biyokaçakçılık yapmak için Avusturya'dan kalktı Türkiye'ye geldi ama Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün ekipleri kaçamadı.

Olay Antalya'nın Güllük Dağı Antalya Güllük Dağı Termessos Mili Parkı'nda yaşandı. Korumalı bölge olan Termessos Milli Parkı'nda kelebek avcılığı yapan Avusturyalı DMKP ekiplerince yakalandı. Koruma faaliyetleri esnasında Avusturya uyruklu şahsın gece kelebeklerini yakaladığı tespit edildi. Ağaçlara bağladığı aparatlarla kelebekleri yakalayan Avusturyalıya 380 bin TL para cezası kesilmiştir.

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