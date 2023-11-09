'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu

Ünlü sunucu İbrahim Selim, 'Kelime Oyunu'nda yarışmacının Arapça kökenli bir soru üzerine yaptığı espri karşısında kahkahaya boğuldu.

'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu

YouTube programında ünlü isimleri ağırlayan İbrahim Selim, 'Kelime Oyunu' ile ekranlara döndü. Hafta içi her akşam 20.00’de teve2'de yayınlanan yarışmada bir yarışmacının verdiği cevap sosyal medyada gündem oldu.

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KAHKAHAYA BOĞULDU

Yarışmanın son bölümünde "Fiyatta yapılan değer düşürümü, indirim anlamındaki Arapça kökenli söz nedir?" sorusu soruldu. Yarışmacı Hüseyin ise "El indirim" diyerek espri yapınca İbrahim Selim kahkahaya boğuldu.

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"EN GÜLDÜĞÜM ANLARDAN BİRİ"

Sorunun cevabı ise Tenzilat idi. Süre boyunca gülmekten konuşamayan Selim, "Hayatımda en güldüğüm anlardan birini yaşamış olabiliriz" şeklinde konuştu.

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