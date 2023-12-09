Kemal Canbolat okurlarıyla buluşuyor

''Suriye'de Bir Türk Basketbolcu'' kitabının yazarı Kemal Canbolat, yarın imza günü düzenleyecek Canbolat'ın ATO Congresium'da düzenleyeceği imza günü, saat 15.00'de başlayacak.

Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından piyasaya sunulan kitap, Suriye’deki gerçekleri ortaya çıkarıyor.

KİTAPTAN ÖNE ÇIKANLAR

Canbolat, Türk bir basketbolcunun Suriye’de basketbol oynamasına neyin sebep olduğunu, ‘Neden Suriye?’ başlığı altında anlattı.

Canbolat, Hatay’ın Hassa ilçesinde doğduğunu ve Suriye’deki kültürden çok da uzak olmadığını, oradan teklif geldiğinde ise teklifi ilen kişinin entelektüel seviyesinden etkilendiğini, teklifi yapan takımı araştırdığını ve arkadaşlarından olumlu referanslar aldığını ifade etti.

Canbolat, kitabında Suriye’nin ekonomik durumunu, dini yaşam değerlerini, sosyal hayatı, karşılaştıkları problemleri, gece hayatını da başlık başlık anlattı.