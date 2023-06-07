Kemal Canbolat: Türk halkının gerçekleri bilmeye hakkı var

Suriye’de hayatın normale döndüğünü görmek istemeyenlerin gözüne sokan basketbolcu Kemal Canbolat, "Türk halkının da gerçekleri bilmeye hakkı var." dedi.

Kemal Canbolat: Türk halkının gerçekleri bilmeye hakkı var

İSA KARAARSLAN / YENİÇAĞ

AKP iktidarının izlediği yabancı politikası sonucu elini kolunu sallayarak Türkiye’ye giren yabancı uyrukluların neden olduğu krizler gündemden düşmüyor. Ne sınırlarımızdan elini kolunu sallayarak giren Afganistan, Pakistan, Suriye, Afrika uyrukluların görüntülerinin, ne de Türklerin ülkenin her bölgesinde birer birer azınlığa düşmesinin sonu gelmiyor.

Yıllardır gündemde olan tartışmalar son dönemde hem iktidarın hem de muhalefetin seçim döneminde verdikleri ‘geri dönüş’ vaadiyle başka bir boyuta taşındı.

Ülkemizde yer alan belli bir azınlık özellikle Suriyeli sığınmacılar konusunda yanlış olduklarını bile bile ‘Suriye’de savaş var geri dönemezler’ yalanının arkasına sığınıyorlar.

Bahse konu yalan bilginin arkasına sığınan ve savunan kişilerin yalanlarını çürüten bilgiler hiç beklemedikleri bir anda ve hiç beklemedikleri bir yerden geldi.

Suriye’de Al Wahda Damascus ve Suriye Milli Takımı formasını terleten basketbolcu Kemal Canbolat, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Suriye’de hayatın normale döndüğünü görmek istemeyenlerin adeta gözüne sokuyor.

Suriye tartışmalarında son dönemde akıllara ilk gelen isimlerden biri olan Kemal Canbolat ülkedeki yaşamı ve paylaşımlarının ardından kendi yaşadıklarını gazeteci İsa Karaarslan’a anlattı.

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“DÖNERLERSE DÖNSÜNLER DÖNMEZLERSE DÖNMESİN DİYORLAR”

Canbolat, Türkiye’de büyük etki oluşturan sosyal medya paylaşımlarının Suriye’de aldığı tepkiler ile alakalı, “Geri dönme konusu buradaki Suriyelilerin çok da umurunda olan bir durum değil açıkçası. ‘Dönerlerse dönsünler, dönmezlerse dönmesin’ diyorlar. Ama belirli bir kısım ülkemizi iyi gösterdiğim için gerçekleri aktardığım için çok teşekkür etti.” dedi.

“TÜRK HALKININ GERÇEKLERİ BİLMEYE HAKKI VAR”

Canbolat, Türkiye’de yaşayan Suriyelilerin paylaşımlarına yaptığı hakaret dolu sözler için ise şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’deki Suriyelilerin kötü yorum yapmasını bir şey demiyorum çünkü onların da belirli bir kısma ülkelerine dönmek istemiyor. Onlar da kendilerini bu şekilde savunarak beni pasivize etmeye çalışıyorlar ama ben gerçekleri söyleyeceğim. Onlar da buradaki Suriyeliler gibi benim kardeşim ama Türk halkının da gerçekleri bilmeye hakkı var.”

“TEHDİTLER ÇOK DA UMURUMDA DEĞİL”

Sadece kötü yorumlar değil tehditler de aldığını söyleyen Canbolat, “Ben tabii tehditler alıyorum. Kulübe gelen tehditler oldu. TikTok hesabından baya mesajlar yazanlar oluyor. Bazı Suriyelilerden üstü kapalı tehditler geliyor ama çok da umurumda değil.” dedi.

“SURİYE’DE SIĞINMACI KRİZİ YOK”

Türkiye’de yaşanan sığınmacı krizinin aksine Suriye’de böyle bir krizin yaşanmadığına dikkat çeken Canbolat, “Burada başka ülkelerden gelen Filistinliler, Afganlar, üniversite öğrencileri, Afrika’dan ve Doğu Asya’dan gelenler var ama böyle bir güvenlik zafiyeti yok devlet kontrolündeki bölgelerde. Hatta gelen turistler gelemden önce pasaportlarını gönderiyorlar turizm acentaları vasıtasıyla iyice kontrol ediliyor pasaportlar o şekilde alınıyor ülkeye.

Bizim ülkemizde bu sorunun bu kadar büyük olmasının sebebi çok fazla sığınmacı ve kaçak var bunların tam olarak kim olduğunu bilmiyoruz maalesef.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLERİN SURİYE’NİN ŞU ANKİ DURUMUNU BİLMEME GİBİ BİR İHTİMAL YOK”

Paylaşımlarında sürekli olarak Suriye’nin savaşta olmadığını, anlatıldığı gibi olmadığını sık sık vurgulayan Canbolat, Türkiye’deki Suriyeliler bu durumu bilip bilmediğinin sorulması üzerine “Türkiye’deki Suriyelilerin Suriye’nin şu anki durumunu bilmeme gibi bir ihtimal yok. Çünkü birçoğu buradaki ailelerine para gönderiyorlar çalıştıkları paraları. Çünkü askere gelmemek için birçoğu Türkiye’de. Aynı zamanda da akrabaları orada zaten Araplar genel olarak kolay asimile olan bir toplum değil. Hala Suriye’deymiş gibi yaşıyorlar Türkiye’de büyük bir çoğunluğu ve kendi ülkeleriyle bağlantı halindeler.” dedi.

“HALKIMA GERÇEKLERİ GÖSTERMEYİ AMAÇLIYORUM”

Suriye’deki genel durumu anlatıyor olmasının sporculuğunun önüne geçtiği izlenimi verilmesinin sorulması üzerine ise Canbolat, “Bu durumdan rahatsız değilim yani sporcu kimliğimin önüne geçmesinden rahatsız olmuyorum. Şöyle olmuyorum. Çünkü birçok yanlış algıyı değiştirdiğime inanıyorum attığım tweetlerle video paylaşımlarıyla. Yani sporcu olarak istediğim gibi görünmesem de insanlar farklı şeyler düşünse de pek umurumda değil. Ben burada halkıma gerçekleri göstermeyi amaçlıyorum daha çok.” dedi.

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