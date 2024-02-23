Kemal Doğulu'dan dikkat çeken Kadir Doğulu itirafı

Yer aldığı moda programlarıyla tanınan Kemal Doğulu şu sıralar şarkıcılığa merak sardı. Geçtiğimiz akşam konserinden önce Muhabir Online kameralarına açıklamalarda bulunan Kemal Doğulu, aralarının iyi olmadığı bilinen kardeşi Kadir Doğulu hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"KAN BAĞIM OLAN HERKESLE AKRABA OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Doğulu, “Kardeş bağınız nasıl? Kadir Bey’i duyunca neden uzak duruyorsunuz? Aranızdaki sorunlar çözüldü mü?” sorusuna karşılık şu cevabı verdi:

“Sen bu işe yeni mi girdin? Geçen yaz yaptığım açıklamayı duymadın mı? Onunla sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız, ben de onu biliyorum. Tabii ki bunun nedenleri var. O nedenleri o biliyor, ben biliyorum, ailem biliyor. Ama başka kimsenin bilmesine gerek yok.”

Kardeşi hakkında sert açıklamalarına devam eden Doğulu: "Evet, kardeşimizi seçemiyoruz. Bu bir mecburiyet. Ama insanlar arkadaşlarını seçebilir. Arkadaşlarından kardeş edinebilir. Kan bağım olan herkesi akraba saymıyorum." dedi.

"ARKADAŞ DEĞİLİZ"

Konuşmasını sürdüren Doğulu: "Üzgünüm, ama bu sadece birinci derece değil, bütün akrabalarım için geçerli. Kan bağı var diye arkadaş olunmuyor maalesef. Evet, resmi olarak kardeşiz. Ama bu arkadaş olmamızı gerektirmez. Biz de arkadaş değiliz, bunu açıkça söylüyorum. Ben diğer kardeşlerimle hem kardeş hem arkadaşım, ama onunla öyle değil."

Kemal Doğulu, son olarak kendisine sorulan “Peki anne baba bu duruma ne diyor?” sorusuna ise “Babam 2013’te vefat etti, biliyorsunuz. Annem ise tarafsız bölge, Annem İsviçre gibi. O hiç karıştırmıyoruz kendi aramızdaki işlere” diyerek konuşmasını sonlandırdı.