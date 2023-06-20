Kemal Doğulu'dan dikkat çeken paylaşım. Kadir Doğulu sorusu kızdırmıştı

Ünlü modacı, kuaför ve sunucu Kemal Doğulu bir defileye katıldı. Defilenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü isim kardeşi Kadir Doğulu ile ilgili gelen bir soruya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. “Kadir kim? Biyolojik kardeşim olan kişi mi” diyen Kemal Doğulu açıklamasının gündem olmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Kemal Doğulu'dan dikkat çeken paylaşım. Kadir Doğulu sorusu kızdırmıştı

En son Doya Doya Moda yarışmasında jüri koltuğunda oturan sevilen isim Kemal Doğulu katıldığı bir davette yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ile ilgili sorulan bir soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

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"KADİR KİM BİYOLOJİK KARDEŞİM OLAN KİŞİ Mİ"

Defilenin ardından muhabirlerin sorularını yanıtlayan Kemal Doğulu “Kardeşinize tasarım yapacak mısınız” sorusuna “Neslihan giyebilir. Kadir kim biyolojik kardeşim olan kişi mi? Siz ne biliyorsunuz ben de onu biliyorum” dedi.

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Açıklamasının gündem olmasının ardından ünlü isim sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Sezen Aksu'nun şarkısını paylaşan Kemal Doğulu paylaşımında “Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al, inandım. Morunuz mor, inandım. Ben tam kendime göre. Ben tam dünyaya göre” sözlerine yer verdi.

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