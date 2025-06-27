Kemal Kılıçdaroğlu hayal kırıklığı yaşadı! Beklediğini alamadı…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu hayal kırıklığı yaşadı! Beklediğini alamadı…

Kemal Kılıçdaroğlu'na 40 olarak belirtilen destek sayısı kulislerde belirtilenden az kaldı. Sadece 10 milletvekili destek gösterdi.

CHP kurultay davasında Kemal Kılıçdaroğlu’un tartışma yaratan açıklamalarına yoğun tepkinin ardından destek paylaşımların azlığı ise dikkat çekti. Sadece 10 milletvekili Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımında bulundu.

30 Haziran'da görülecek Kurultay davasına sayılı günler kala gazetecilere konuşan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemeden “mutlak butlan” kararı çıkması halinde geri döneceğini söylemişti.

BEKLENEN DESTEĞİN ALTINDA KALDI

Bu ifadeler hem CHP hem de çoğu partili vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanmıştı. CHP’li bazı milletvekilleri dün yaptıkları paylaşımla destekte bulundu. Fakat 40 olarak belirtilen destek sayısı kulislerde beklenenin altında kaldı. Yalnızca 10 isimden destek paylaşımı geldi.

İŞTE O İSİMLER

Destek vekillerin isimleri şu şekilde oldu;

CHP Ankara milletvekili Deniz Demir, CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç, CHP İstanbul milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP İzmir milletvekili Sevda Erden Kılıç, CHP İzmir milletvekili Mahir Polat, CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen, CHP İzmir milletvekilli Rıfat Nalbantoğlu, CHP Bursa milletvekili Orhan Sarıbal ve CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır.

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