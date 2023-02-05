Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Geleceği Kur” Gençlik Festivali’ne katıldı.

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivalde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Birilerinin sözünü asla dinlemeyeceğiz. Bunun için güveneceğim kişiler gerekiyor. En büyük güveneceğim ise bu ülkenin gençleri, sizlersiniz. Onların tehditleri bizi yıldıramaz. Onların baskıları bizi yıldıramaz. Türkiye’de gençler demokratik yollarla, otoriter bir yönetime son verdiler diye tarih yazacaksınız. İktidarın değişmesini istiyorsanız, sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız" dedi.

“ADAY OLMA” DİYE BAĞIRDI

Kılıçdaroğlu konuşurken salondaki gençlerden biri bağırarak “Aday olma” diye bağırdı.

KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ

Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu ile kendisine “Aday olma” diye bağıran gencin festivalin ardından bir araya geldiğini aktardı.

Gürses'e konuşan Ömer Faruk Berber isimli genç, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Berber, "Görüşmemiz oldukça verimli geçti. Bana çok iyi davrandılar. Bir soun olmadı. Eğitim hakkında konuştuk kendisiyle, benim okuyacağım bölümler hakkında bilgiler verdi. Güzel bir konuşma geçti. Ben yaptığım hareketi anlatınca kendisi de olumlu karşıladı ve herkesin düşüncelerine saygı duyulması gerektiğini ve oradaki bana yapılan müdahalenin aslında kendisinin desteklemediği bir hareket olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Gürses'in "Aday olsun mu Kılıçdaroğlu" sorusuna Berber, "Artık düşünebilirim" yanıtını verdi.