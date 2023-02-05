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Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gençlerle buluşmasında kendisine "Aday olma" diye bağıran gençle bir araya geldi. Güzel bir görüşme geçtiğini belirten Ömer Faruk Berber isimli genç, "Kılıçdaroğlu aday olsun mu?" şeklindeki soruya ise, "Artık düşünebilirim" yanıtını verdi.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 00:49
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Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, kendisine ''Aday olma'' diye bağıran gençle bir araya geldi: Artık düşünebilirim
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Geleceği Kur” Gençlik Festivali’ne katıldı.

Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivalde konuşma yapan Kılıçdaroğlu, "Birilerinin sözünü asla dinlemeyeceğiz. Bunun için güveneceğim kişiler gerekiyor. En büyük güveneceğim ise bu ülkenin gençleri, sizlersiniz. Onların tehditleri bizi yıldıramaz. Onların baskıları bizi yıldıramaz. Türkiye’de gençler demokratik yollarla, otoriter bir yönetime son verdiler diye tarih yazacaksınız. İktidarın değişmesini istiyorsanız, sandığa gideceksiniz ve oy kullanacaksınız" dedi.

“ADAY OLMA” DİYE BAĞIRDI

Kılıçdaroğlu konuşurken salondaki gençlerden biri bağırarak “Aday olma” diye bağırdı.

 

KILIÇDAROĞLU İLE BİR ARAYA GELDİ 
 
Gazeteci Özlem Gürses, Kılıçdaroğlu ile kendisine “Aday olma” diye bağıran gencin festivalin ardından bir araya geldiğini aktardı.

 

 

Gürses'e konuşan Ömer Faruk Berber isimli genç, görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Berber, "Görüşmemiz oldukça verimli geçti. Bana çok iyi davrandılar. Bir soun olmadı. Eğitim hakkında konuştuk kendisiyle, benim okuyacağım bölümler hakkında bilgiler verdi. Güzel bir konuşma geçti. Ben yaptığım hareketi anlatınca kendisi de olumlu karşıladı ve herkesin düşüncelerine saygı duyulması gerektiğini ve oradaki bana yapılan müdahalenin aslında kendisinin desteklemediği bir hareket olduğunu söyledi" ifadelerini kullandı.

Gürses'in "Aday olsun mu Kılıçdaroğlu" sorusuna Berber, "Artık düşünebilirim" yanıtını verdi.

 

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Yıldırım Demircioğlu
5.02.2023 01:27
Gençlerin endişesi çok daha fazla ve haklılar. Değişim istiyorlar ve hemen şimdi istiyorlar. Kimseye de güvenemiyorlar. İktidar ve yandaşları sürekli Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını yazıyor.  
 
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