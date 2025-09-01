Kemal Kılıçdaroğlu talimatı bizzat verdi! Ankara siyaseti bu kararı konuşuyor...

CHP kurultay davasının görülmesine sayılı günler kala CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yakın çevresine kurultay iptal davası hakkında konuşmama kararı aldığı, yakın çevresine ve kurmaylarına da "Konuşmayın" talimatı verdiği aktarıldı.

"KONUŞMAYIN" TALİMATI

Hürriyet’ten Mahir Kılıç’ın özel haberine göre; ne Kılıçdaroğlu'nun kendisi ne de ona yakın isimler 15 Eylül’e kadar davaya kadar hiçbir şekilde demeç vermeyecek. Kılıçdaroğlu'nun konuşmama kararı aldığı, kendisine yakın isimlere de "Konuşmayın" talimatı verdiği öne sürüldü. Dava ile ilgili ilgileri olmadığı halde davanın tarafı gibi bir algı yaratıldığı ve bundan da hem Kılıçdaroğlu hem de yakın isimlerin rahatsız olduğu iddia edildi.

NE OLMUŞTU?

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin iptal davasının duruşması 15 Eylül'de 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde olacak. Dava öncesi mutlak butlan kararı çıkması durumunda CHP’ye ya kayyum ya da Kılıçdaroğlu’nun gelmesi bekleniyor. Kurultay duruşmasına sayılı günler kala Kılıçdaroğlu üzerinden çok sayıda tartışma ve spekülasyon, onun çevresine, ona yakın kaynaklara dayandırılan haber konuları gündemde yer alıyor.