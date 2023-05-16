Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Oğuzhan Uğur'un çağrısına yanıt

MAK Araştırma sahibi Mehmet Ali Kulat canlı yayında açıklamalarda bulundu. Kulat, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Oğuzhan Uğur’ın Yotube kanalı Babala TV’de yaptığı Mevzular Açık Mikrofon programına katılacağını açıkladı.

Oğuzhan Uğur da bu gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurarak doğruladı.

Uğur, sosyal medya hesabından Kulat’ın gelişmeleri aktardığı yayının video kaydını paylaşıp, "Evet Sn. Kemal Kılıçdaroğlu Mevzular Açık Mikrofona geliyor! ve evet ben de televizyondan öğrendim =) Teşekkürler @ersoyakif1” notunu düştü.

"KILIÇDAROĞLU BİZZAT TEYİT ETTİ"

Öte yandan Oğuzhan Uğur, ilerleyen saatlerde yeni bir paylaşımda bulundu.

Uğur paylaşımında Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisini arayarak katılımı teyit ettiğini açıkladı.



NE OLDU?

Babala Tv'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeniden Mevzular Açık Mikrofon programına davet etti.

Uğur, daha önce provokasyonlarla ilgili çekince nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun programa katılmadığını söylemişti. Telefonlarının kilitlendiğini söyleyen Uğur, Kılıçdaroğlu'nu yeniden programa davet etti.

Oğuzhan Uğur paylaşımında, “Gerçek sorular duymak, ve hatta belki de gençlerden fikir almak için… Buyurmaz mısınız?" sözleriyle Kılıçdaroğlu’na davette bulundu.

“BEKLENTİ TELEFONLARIMIZI KİLİTLEYECEK BOYUTA ULAŞTI”

Oğuzhan Uğur şunları söyledi:

"Sn. Kılıçdaroğlu'nu arayıp söyleyebilirdim bunu ama buraya yazmayı daha uygun buldum. Kemal bey, gençler sizi Mevzular Açık Mikrofona bekliyor. Uzun zamandır bekliyorlar, fakat seçimin ikinci tura kalmasıyla bu beklenti telefonlarımızı kilitleyecek boyuta ulaştı.

Seçim gecesi yaşandığı söylenen veri krizini, anketleri sormak, ikinci tur için yapılacak net söylemleri duymak istiyorlar. Bu sebeple sizi tekrar davet ediyoruz. Kimileri programımıza katılan gençleri “Babala kitlesi” diye başlıklandırıp, liderlerinin yanlış cevaplarını ya da kötü performanslarını örtmeye çalışsa da, Mevzular Açık Mikrofon bugüne kadar memleketin her köşesinden birçok farklı partiye gönül vermiş, cebine para sokuşturulmamış, eline soru verilmemiş başlığını kendi koymuş 7200 genç ağırladı . Gördüğünüz yüzler, duyduğunuz sorular, birilerinin değil, memleketimizin gençlerine aitti. Gerçek sorular duymak, ve hatta belki de gençlerden fikir almak için… Buyurmaz mısınız?"