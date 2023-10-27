Kemal Özdeş galibiyetin sırrını açıkladı

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, İstanbulspor karşısında elde ettikleri 3-1'lik galibiyette ikinci yarıdaki defansif oyun kalitelerinin etkili olduğunu söyledi.

Kemal Özdeş galibiyetin sırrını açıkladı

Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında sahasında karşılaştığı İstanbulspor’u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş basın toplantısında sözlerine, “Hafta sonu Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Kutlu olsun diyorum. Nice 100 yıllara” diyerek başladı.

FARKI AÇABİLİRDİK

Özdeş, ikinci yarı oynadıkları kaliteli defansif oyunun maçı kazanmalarında etkili olduğunu aktararak, “İkinci yarı ikinci bölgede alanlarımız kapatmayı planladık. Doğru zamanda ikinci golü attık. 3. golü bulduk fırsatlar da oldu farkı açabilirdik. İkinci yarı oynadığımız defansif oyun kalitesi bu maçı kazanmamızı sağladı. Oyuncularımın müthiş bir birlikteliği var. Sonucu almak önemli. Salı günü kupa maçı var. Ona hazırlanacağız. Umarım çıkışı güçlü oyunlarla sürdürürüz” şeklinde konuştu.

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