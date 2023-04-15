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Kemal Özdeş: Bu skor kabul edilemez

Kasımpaşa teknik direktörü Kemal Özdeş, alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 20:39
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Kemal Özdeş'ten flaş açıklamalar

Kemal Özdeş: Bu skor kabul edilemez
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Adana Demirspor'un özellikle ilk yarı ortaya koyduğu coşkulu oyunla rahat bir galibiyet aldığını dile getirdi.

"Bugün ilk yarı bizim için en büyük problem, yerleşik olduğumuz anda ilk golü yememiz ve 8 dakikada yediğimiz 3 golle de gardımızın düşmesiydi." değerlendirmesinde bulunan Özdeş, şu görüşlerini paylaştı:

Alınan mağlubiyetin kabul edilemez olduğunu savunan ve Kayserispor maçına odaklandıklarını söyleyen Özdeş "Böyle maçlarda sizin oyununuz düştükçe, rakibin coşkusu artıyor ve devre arasına ihtiyaç duyuyorsunuz. İki oyuncu değişikliği yaparak ikinci yarıya başladık. Burada oyuncu değişikliğinin amacı, kötü oynayanları değiştirmek değil, oyun formatını uygun hale getirip, ikinci yarıda yemeden bir gol atıp, maça tutunabilmekti. Belki oyun olarak 45-80. dakikalar arası bunu gerçekleştirdik. Rakip takımın son 10 dakikada iki gol daha bulmasıyla, müsabaka farklı skorla sonuçlandı. Bu skoru kabul etmek mümkün değil. Ancak haftada 3 maç oynadığımız periyotta bugün buradan gerekli dersleri alıp, yarından itibaren Kayseri'deki maça hazırlanmak durumundayız. Orada, buradakinden daha fazla mücadeleye ve odaklanmaya ihtiyacımız var. Takımım bunu yapabilecek güçte. Umuyorum toparlar ve çarşamba günü istediğimiz skoru Kayseri'den alırız."

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