Kemal Özdeş'ten hakem Mete Kalkavan'a eleştiri: Buna çok üzülüyorum

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Feenrbahçe mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Özdeş, hakem Mete Kalkavan'a yönelik eleştiride bulundu.

Kemal Özdeş'ten hakem Mete Kalkavan'a eleştiri: Buna çok üzülüyorum

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-0 kaybettikleri Fenerbahçe karşılaşmasının değerlendirdi.

Özdeş'in açıklamaları şu şekilde;

-Fenerbahçe hak ederek kazandı. Bizim açımızdan istediğimiz gibi başladı oyun, ta ki ilk gole kadar. Derinlik alamama ilk golü yedirdi. Zaten Fenerbahçe ile oynuyorsunuz, 30. dakikaları buldu Fenerbahçe yarı alanına gitmek. Bizim oyunumuz biraz daha iştahlandı. Net pozisyon var mı diyeceksiniz ama Fenerbahçe'yi kendi yarı alanına 30-45 arası yıktık. Ta ki devre arası bir penaltı oldu, hakemimiz de hemen penaltıyı verdi. Çok kolay bir penaltı. 1-0 girmek başka, 2-0 girmek başka. Fenerbahçe etkili oyunculardan kurulu. Başka bir formata geçtik, çünkü gol bulmak gerekiyordu. Pozisyon üretemesek de gol atma çabamızı hissettirdik.

-Fenerbahçe'nin etkili oyuncuları var. Gol atamayınca kaybediyorsunuz. Fenerbahçe hak ederek kazandı. Oyuncularım çok iyi mücadele etti. Rakibe bakmaksızın mücadele ettiler. Fenerbahçe'nin bize karşı 12-13 kat fazla bütçesi var. Biz doğru ve coşkulu oyunla çabamızı olumlu yönde gösterdik. Böyle maçlarda takdir hakları bu kadar bize de benzer fauller çalmıyorsanız, standartsızlık oluyor. Böyle olunca futbolu geliştirme, kazanma ihtimalimiz ortadan kalkıyor. Buna çok üzülüyorum.

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