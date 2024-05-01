Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal’dan evlilik yıldönümü paylaşımı: 'İyi ki evlenmişiz'

Yeşilçam'ın usta aktörlerinden Kemal Sunal’ın 30 Nisan 1975’de nikah masasına oturduğu eşi Gül Sunal, evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gül Sunal, nikahtan bir karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.

"BUGÜN 30 NİSAN"

Gül Sunal, 55 yaşında vefat eden eşine "Kemal, bugün 30 Nisan. İyi ki evlenmişiz değil mi?" diye seslendi. Gül Sunal, paylaşımına “30 Nisan 1975 - Beyoğlu Evlendirme Dairesi” notunu da düştü.

Gül Sunal ve Rahmetli Kemal Sunal’ın oğulları Ali Sunal 1977'de, kızları Ezo Sunal ise 1984'te dünyaya geldi.