Kemik ağrısı çekenlere müjde. İçen merdivenleri ceylan gibi sekiyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Özellikle de insanlar açısından kemik sağlığının önemi gündemdeki yerini koruyor.

Bu süreçte çınar yapraklarının suyundaki fayda dikkat çekti. Bu doğal besinin özellikle kemik ağrısı çekenlerin şifası olması dikkatlerden kaçmadı.

ÇINAR YAPRAĞI SUYU KEMİKLERE NASIL İYİ GELİYOR?

Kemik ağrısı yaşayanların tükettiği çınar yaprağı suyu, mucizevi etkileri bünyesinden badındırıyor.

Çınar yaprağı kürünün vücudun her bölgesinde oluşan kireçlenmelerin azalmasında büyük fayda sağladığını belirten uzmanlar, düzenli ve doğru tüketilmesi halinde ağrıların hafifleyeceğini belirtti.

ÇINAR YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

-Kemik sağlığını koruyor. Kireçlenmeye iyi geliyor. Kemik sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle özellikle kireçlenme sorunu yaşayanlara iyi geldiği söyleniyor. Kireçlenme sorunuyla karşılaşma ihtimalini de en aza indiriyor. Aynı şekilde romatizmaya da iyi geldiği biliniyor.

-İltihapların iyileşme sürecini hızlandırıyor. İltihaplı bölgelerin ya da kanda yaşanabilecek iltihap probleminin daha hızlı iyileşmesine destek oluyor.

-Ödem söktürücü özellikler gösteriyor. Vücutta toplanan fazla suyun atılmasını, şişkinliklerin inmesini sağlıyor.

-Doğal bir ağrı kesici görevi görüyor. Özellikle eklem ve kemik ağrılarını hafifletiyor.

-Antiseptik özellikleri gösteriyor. Bu sayede çayı demlenip gargara olarak kullanıldığında ağız içindeki mikropların temizlenmesini sağlıyor.

-Diş eti sağlığını da olumlu yönde etkiliyor. Ağrı kesici etkisiyle diş ağrısı yaşayanların problemlerine de tıpkı karanfil gibi kısa süreli de olsa çözüm sunuyor.

-Mideye iyi geliyor. Mide bulantısı yaşayanların bulantılarının geçmesini sağlıyor.

-Yanıkların iyileşme sürecini hızlandırıyor

-Saç sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Kepeği yok ediyor

ÇINAR YAPRAĞI NASIL KULLANILIR?

Çınar yaprağı genel olarak çayı demlenerek tüketilen bir malzeme. Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz kurutulmuş çınar yapraklarından nasıl çay yapacağı konusu dikkat çekti.

Çınar yaprağı çayı tarifi: 1 su bardağı suyu kaynatıp bardağa alın. Ardından üzerine 1-1,5 yemek kaşığı kadar kurutulmuş çınar yaprağı koyun ve 10 dakika bu şekilde demlendirin. Ardından süzüp afiyetle için. Malzeme miktarını kişi sayısına ve ihtiyacınıza göre aynı oranda artırabilirsiniz.

Eğer saç sağlığınız ya da yanık izi gibi cildinizde oluşan bir sorun için çınar yapraklarından destek almak isterseniz demlediğiniz çınar yaprağı çayını soğutun ve saçlarınıza dipten uca, parmak uçlarınızla masaj yaparak uygulayın.

Cildinize de temiz bir pamuktan destek alarak sürebilirsiniz.