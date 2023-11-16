Kemik bağ ve tendonları olan robot üretildi. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi

Araştırmacılar elastik niteliklere sahip özel plastikler kullanarak ilk kez kemik, bağ ve tendonlardan oluşan şimdiye kadarki gerçeğe en yakın bir robot el üretti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Kemik bağ ve tendonları olan robot üretildi. Bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi

ShiftDelete'tan Mustafa Demirdaş'ın haberine göre; Zürih merkezli ETH devlet üniversitesindeki araştırmacılar, Inkbit adlı ABD merkezli bir girişimle birlikte imkansızı başardı. İlk kez kemikler, bağlar ve tendonlarla tamamlanmış bir robot eli ürettiler.

Robotik elin çeşitli parçalarının her biri, 3D yazıcıların tek seferde “elastik niteliklere sahip özel plastikler” oluşturmasına olanak tanıyan yeni bir lazer tarama tekniği kullanılarak, değişen yumuşaklık ve sertlikteki farklı polimerlerden yapıldı. Bu, açıkça hızla gelişen protez alanında ve aynı zamanda yumuşak robotik yapıların üretimini gerektiren herhangi bir alanda yeni olasılıkların önünü açıyor.

Temel olarak Inkbit’teki araştırmacılar, yavaş sertleşen plastikleri 3D olarak basmak için bir yöntem geliştirdiler. Oysa teknoloji daha önce hızlı sertleşen plastikleri üretiyordu. Bu hibrit baskı yöntemi, standart hızlı kürlenen projelerle karşılaştırıldığında, daha fazla dayanıklılık ve gelişmiş elastik özellikler gibi her türlü avantajı sunuyor.

Teknoloji aynı zamanda yukarıda bahsedilen robotik elde görüldüğü gibi doğayı daha doğru bir şekilde taklit etmemize de olanak tanıyor. ETH Zürih robot bilimi profesörü Robert Katzschmann, çalışmadan şöyle bahsetti: “Geliştirdiğimiz el gibi yumuşak malzemelerden yapılan robotların, metalden yapılan geleneksel robotlara göre avantajları var.”

Teknik olarak yumuşak oldukları için insanlarla çalışırken daha az yaralanma riski var ve kırılgan malların taşınması için daha uygunlar.

Her daim genç ve bakımlı. Araştırmacılar, gezegenimizi bombaladığı Mars kayaları sayesinde Mars'ın yaşını bulmaya çalışıyor.

MIT’e bağlı startup Inkbit, bu teknolojinin geliştirilmesine yardımcı oldu ve şimdiden bundan nasıl para kazanılacağını düşünmeye başladı. Şirket yakında bu yeni üretilen yazıcıları üreticilere satmaya başlayacak. Bunun yanında aynı zamanda teknolojiyi kullanan karmaşık 3D baskılı nesneleri de daha küçük kuruluşlara da satacak.

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