Kemik iliği bağışıyla kanseri yendiler. Dikkat çeken çağrı yaptılar

Patronlar dünyasının haberine göre; Kardeşlerinin bağışçı olması sonucu yapılan kemik iliği nakliyle yeni bir yaşama başlayan matematik öğretmeni Ebru Koçak ve üniversite öğrencisi Mustafa Hayrullah Zoymanoğlu, kanseri yenme umuduyla bekleyen hastalar için kök hücre bağışı çağrısında bulundu.

Her yıl eylül ayının üçüncü cumartesi günü gönüllü kemik iliği bağışçılarına teşekkür etmek amacıyla Dünya Kemik İliği Bağışçıları Günü olarak kutlanıyor. Bağışçılar, verdikleri üç tüp kanla kanserle mücadele eden bir hastaya yeni bir yaşam hediye edebiliyor.

Türkiye'de lösemi, lenfoma, multipl miyelom gibi hematolojik kanserlerin tedavisi ve kemik iliği nakillerini gerçekleştiren en donanımlı merkezlerden biri de Onkoloji Hastanesi Hematoloji Kliniği'nde yer alıyor. Bu klinikte yürütülen tedavi ve nakiller sayesinde birçok hasta sağlığına kavuşma şansını yakalayabiliyor.

Hastanedeki kemik iliği nakliyle akut lösemiyi atlatan 25 yaşındaki matematik öğretmeni Ebru Koçak yaptığı açıklamada, 1,5 yıl önce okulda öğrencilerine ders anlatırken konuşmakta zorlandığını, bacaklarında şişliği fark etmesi üzerine doktora başvurduğunu anlattı.

“ONLARA EN KISA SÜREDE GERİ DÖNEBİLMEYİ UMUT EDİYORUM”

Lösemi tanısını Nisan 2022'de aldığını ve hızla tedaviye başlandığını belirten Koçak, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Hastalığımı başlangıçta kabul edemedim. Saçlarımı kaybetmeye başlamamla durumumu kabul ettim ve tedavimle mücadeleye başladım. Kemik iliği nakli aşamasına geldiğimde önce bir bağışçı bulunmuştu ama sonrasında dokularının tam uymadığı saptandı. Çok üzülmüştüm.

Son çare 17 yaşındaki kardeşimdi. Yaşı tam uymadığı için hocalarımız önce kardeşimden almak istemedi, bu süreçte 2-3 ay bekledim. Sonrasında ise kardeşimin durumu uygun bulununca kemik iliği nakli gerçekleşti. Ben hep o nakil gününü beklemiştim, çok şükür oldu hatta geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde nakil yapıldı. İyileşme sürecini de atlattım ve şu an hayatıma kaldığım yerden devam ediyorum. Öğrencilerimi çok özledim, onlara en kısa sürede geri dönebilmeyi umut ediyorum.”