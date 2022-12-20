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Kemik koleksiyoncusu havalimanında yakalandı

ABD'ye Kenya'dan gelen bir kadının valizlerinden zürafa ve zebra hayvanların ait kemikler bulundu. Kemiklere el konuldu. 

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 09:41
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Kemik koleksiyoncusu Dulles Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı

Kemik koleksiyoncusu havalimanında yakalandı
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Independent Türkçe'nin haberine göre, ABD'nin Virginia eyaletindeki havalimanında durdurulan yolcunun üzerinden zebra ve zürafa kemikleri çıktı. ABD Gümrük ve Sınır Muhafaza (Customs and Border Protection-CBP) görevlileri, Dulles Uluslararası Havalimanı'nda bulunan kemiklere el koydu.

Yetkililer, kimliği açıklanmayan yolcunun Kenya'dan ABD'ye 17 Kasım'da geldiğini duyurdu. Yolcu havalimanına vardığında yanında küçük bir akasya dalı taşıdığını görevlilere söyledi.

Ancak valizleri x-ray cihazından geçiren CBP yetkilileri hayvanlara ait kemikleri tespit etti. Yolcu kemikleri Kenya'da bulduğunu ve anı olarak yanında getirmek istediğini ifade etti.

Görevliler kemikleri ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi'ne gönderdi. Zürafa ve zebra kemiklerinin getirilmesinin hayvan kaçakçılığıyla mücadele yasasının ihlal ettiğine karar verildi. Kadın hakkında suç duyurusunda bulunulmasa da kemiklere el kondu.

CBP Washington müdürü Kim Der-Yeghiayan "Tatillerinden bir hatıra saklamak isteyen gezginleri anlıyorum" dese de bu tür kemiklerin hastalık taşıyabileceğini belirtti.

CBP yetkililerinden Christopher Brewer ise şimdiye kadar yanmış yarasa etinden, iguana yumurtası içeren sulu yemek gibi pek çok farklı şeye el koyduklarını kaydetti:

Yaklaşık iki yıl önce bir memur, bir yolcunun babun kafatası taşıdığını bildirdi… Bazen karşılaştığımız şeyler ilginç kokuyor.

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