Kemikleri ağrıyanların bunları bilmesi gerekiyor

Gece uykudan bile uyanmanıza neden olan kemik ağrıları ihmale gelmemeli. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanı Doç. Dr. Koray Başdelioğlu, o ağrıların başka ağrılarla karıştırıldığını söyledi e önemli açıklamalarda bulundu. İşte, söyledikleri:

“ Osteosarkom olarak bilinen kötü huylu kemik kanserleri genellikle 10-14 yaş arası ve 65 yaş sonrası ortaya çıkar. Bir travma olmadan gelişen, genellikle aynı bölgeyi tutan, ilaç içmek ile geçmeyen o ağrılarda zaman kaybetmeden doktora gidilmelidir.”

Ostesarkom diğer tümörlere göre daha az sıklıkta görülüyor. Doç. Dr. Başdelioğlu, bu konuya ilişkin ise şunları söyledi:

“Görülme sıklığı yılda milyonda 4-6 oranında gerçekleşiyor. Az görülmesine karşın ostesarkomun metastaz yapma oranı fazla. Öte yandan yüzde 25 hastada radyolojik olarak ortaya konulabilen metastaz tespit edilebilir. En sık akciğerlere metastaz yapar. İkinci en sık metastaz yaptığı yer kemiklerdir. ”

GENETİK YATKINLIK

Genetik yatkınlıklarla da ilgili bilgiler veren Başdelioğlu, “Osteosarkomun tanısı hastanın klinik öyküsü, fizik muayenesi radyoloji testlerle dğerlendirilir. Tüm kemiği içine alacak şekilde kontrastlı MR tetkiki yayılımın gerçek boyutunu ortaya çıkarır. Genetik yatkınlıklar da kemik kanserinde değerlendirilmeye alınır. Tüm vücut kemik taraması yapılır” diye konuştu.

YÜZ GÜLDÜRÜCÜ SONUÇLAR ALINABİLİYOR

Osteosarkom tedavisinde son yıllarda çok büyük gelişmeler kaydedildiğine dikkat çeken Başdelioğlu, “Gerekli tetkiklerin incelenmesi ve biyopsi ile tanının kesinleştirilmesinden sonra tedavi ortopedik onkoloji, onkoloji, radyoloji, radyasyon onkolojisi ve patoloji bölümlerinin multidisipliner çalışmayla bir araya geldiği tümör konseylerinde değerlendirilir” şeklinde konuştu ve sözlerine şunları ekledi:

“ Cerrahi öncesi kemoterapi uygulanması sonrası uzvu koruma oranları %90’ların üstündedir. Kanser daha önce yapılan biyopsi yolu da dahil olmak üzere, hiç tümör dokusu görülmeden ve tümörün içine girilmeden çevresinde belli bir miktar temiz doku olacak şekilde tek parça halinde çıkarılır. Böylelikle 5-10 yıllık sağ kalım oranları cerrahi öncesi ve sonrası kombine kemoterapi alan hastalarda geçmişe oranla yüz güldürücü oranlara ulaştı. ”

AA