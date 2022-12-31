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  • Ronaldo'nun Arabistan'a transferi gündem oldu. Kenan Başaran taşı gediğine oturttu

Ronaldo'nun Arabistan'a transferi gündem oldu. Kenan Başaran taşı gediğine oturttu

Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi dünyanın gündemine otururken, Kenan Karaman, yaptığı yorumla taşı gediğine oturttu.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 19:36
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Kenan Başaran taşı gediğine oturttu. Ronaldo'nun Arabistan'a transferi gündem oldu

Ronaldo'nun Arabistan'a transferi gündem oldu. Kenan Başaran taşı gediğine oturttu
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Futbolun gelmiş geçmiş en iyi isimleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'tan serbest kaldıktan sonra, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olması dünyanın gündemine oturdu.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibinden 200 milyon dolar kazanacağı bildirilirken, Türkiye'de de vatandaşlar yıldız oyuncunun Arabistan tercihini çokça sorguladı.

Gazeteci Kenan Başaran ise ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sözünü hatırlatarak değerlendirmede bulundu.

Başaran, şunları söyledi:

"Adam hiç top oynamadan Suudi'lerden 200 milyon dolar kazanacak, asgari ücretliler, 37 yaşındaki Ronaldo'nun bu tercihini sorguluyor! 
Bu durumlarda hep Cem Yılmaz'ın "Siz hele bir Ferrari'ye binin sonra konuşuruz" lafı geliyor."

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Poyraz
31.12.2022 20:42
Bir yorumda benden ronaldo nun bir senelik kazancını 4 adet TANK PALET FABRİKASI ediyor  
 
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