Ronaldo'nun Arabistan'a transferi gündem oldu. Kenan Başaran taşı gediğine oturttu

Futbolun gelmiş geçmiş en iyi isimleri arasında yer alan Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'tan serbest kaldıktan sonra, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr'a transfer olması dünyanın gündemine oturdu.

Ronaldo'nun Suudi Arabistan ekibinden 200 milyon dolar kazanacağı bildirilirken, Türkiye'de de vatandaşlar yıldız oyuncunun Arabistan tercihini çokça sorguladı.

Gazeteci Kenan Başaran ise ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın sözünü hatırlatarak değerlendirmede bulundu.

Başaran, şunları söyledi:

"Adam hiç top oynamadan Suudi'lerden 200 milyon dolar kazanacak, asgari ücretliler, 37 yaşındaki Ronaldo'nun bu tercihini sorguluyor!

Bu durumlarda hep Cem Yılmaz'ın "Siz hele bir Ferrari'ye binin sonra konuşuruz" lafı geliyor."