Kenan İmirzalıoğlu’na 50. yaş sürprizi

Kaynak: Haber Merkezi
Kenan İmirzalıoğlu’na 50. yaş sürprizi

Kenan İmirzalıoğlu'na Kim Milyoner Olmak İster stüdyosunda sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı.

50. yaşını kutladığı sürpriz doğum günü partisinde duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, stüdyoda ekibi ve atv çalışanları tarafından düzenlenen özel etkinlikle büyük bir sürprizle karşılaştı.

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Kendisine yapılan bu anlamlı jest için teşekkür eden İmirzalıoğlu, "Tüm atv yönetimine, milyoner ekibine ve seyircilere çok teşekkür ediyorum. Bu özel günü benim için unutulmaz kıldığınız için minnettarım" dedi.

Kutlamada, dostları ve ekip arkadaşlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan İmirzalıoğlu, pastasını keserken büyük bir neşe içindeydi.

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