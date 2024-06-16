Kenan İmirzalıoğlu’na 50. yaş sürprizi

50. yaşını kutladığı sürpriz doğum günü partisinde duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, stüdyoda ekibi ve atv çalışanları tarafından düzenlenen özel etkinlikle büyük bir sürprizle karşılaştı.

Kendisine yapılan bu anlamlı jest için teşekkür eden İmirzalıoğlu, "Tüm atv yönetimine, milyoner ekibine ve seyircilere çok teşekkür ediyorum. Bu özel günü benim için unutulmaz kıldığınız için minnettarım" dedi.

Kutlamada, dostları ve ekip arkadaşlarıyla bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan İmirzalıoğlu, pastasını keserken büyük bir neşe içindeydi.