Kenan Işık'a son veda. Tabutun başındaki o kişi merak edildi

10 yıldır komada kalan sevilen oyuncu ve sunucu Kenan Işık, hayatını kaybetti.

Türk sanat dünyasının önemli isimlerinden olan Işık için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

2014 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu komaya giren Işık, yaklaşık 10 yıl boyunca yaşam mücadelesi verdi. 76 yaşında hayata gözlerini yuman sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

MERAK EDİLEN O İSİM!

Sahnede tabutun başında bekleyen kişi de merak konusu oldu. Bu kişi, Kenan Işık'ın yıllardır yanında olan Fuat Toprak'tı.

Fuat Toprak sahnede bekledi ancak konuşmak istemedi.

Kenan Işık’ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık, gözyaşlarına güçlükle hakim olabildi.

Mehmet Cengiz, "Kenan Işık gibi bir rol model sanatçı daha var mı? Dedi ki ben artık gideyim... Can cana kavuştu" dedi.

AKM'DE DUYGU DOLU ANLAR

AKM'de gerçekleşen törende, Kenan Işık'ın naaşı sevenlerinin son kez görmesi için hazır bulundu.

Tören boyunca sanatçının ailesi ve yakın dostları gözyaşlarını tutamadı. Özellikle Kenan Işık'ın kardeşi Mehmet Cengiz Işık, "Kenan Işık gibi bir rol model sanatçı daha var mı? Dedi ki ben artık gideyim... Can cana kavuştu" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Kenan Işık'ın oğlu Ahmet Işık ise, "Çok üzgünüz. 10 yıllık bu süreç, maddi-manevi, psikolojik anlamda zordu. En çok annem bu zorluğu yaşadı. Hep yanına gittik, konuştuk. Babama hayatı anlattık. Sevdiği müzikleri dinlettik. Filmleri izlettik, onu hayatta tutmaya çalıştık. Bu kadarmış" diyerek yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

YOĞUN İLGİ

Törene, Tamer Karadağlı, Ekrem İmamoğlu gibi isimlerin yanı sıra tarihçi İlber Ortaylı da katıldı. Ortaylı, aynı tiyatro kulübünde olduğu Kenan Işık hakkında, "Yakından tanıyorum, aynı kariyerde değiliz. Benim için bir değer erkenden aramızdan ayrıldı. Üzgünüz ama hayat bu!" şeklinde duygularını ifade etti.

DUYGU DOLU SÖZLER

Kenan Işık'ın küçük torunu Doruk, "Ona her gün günlük olayları anlatıyordum" derken, gelini ise, "Biz her zaman uyanacağını düşündük çok üzgünüz. Oğlum 9 yaşında onun sağlıklı halini hiçbir zaman göremedi" diyerek yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi.

UNUTULMAYACAK İSİMDİ

Türk sinemasına ve televizyonuna önemli katkılarda bulunan Kenan Işık, unutulmayacak isimler arasında yerini almıştı.