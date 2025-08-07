Kenan Yıldız ilk 10'da! Büyük ödülde Lamine Yamal'a rakip oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kenan Yıldız ilk 10'da! Büyük ödülde Lamine Yamal'a rakip oldu

Dünyanın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy adayları belli oldu. 10 genç yıldız arasında milli futbolcu Kenan Yıldız'a da yer verildi.

Juventus'ta bu sezon gösterdiği performansları dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Kenan Yıldız, dünyanın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy için aday gösterildi.

10 kişilik listede dünya yıldızlarıyla rakip olan Yıldız'ın ödülü alıp alamayacağı 22 Eylül'de Paris'teki Theatre du Chatelet'de düzenlenecek törende belli olacak.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus ile 48 resmi maça çıkarak 9 gol ve 6 asistlik bir performansa imza attı.

kenan1.jpg

Kopa Trophy’nin bu yılki adayları şöyle:

Lamine Yamal (Barcelona)
Desiré Doué (PSG)
Dean Huijsen (Real Madrid)
Pau Cubarsí (Barcelona)
Joao Neves (PSG)
Estevao (Palmeiras-Chelsea)
Miles Lewis Skelly (Arsenal)
Rodrigo Mora (Porto)
Ayyoub Bouaddi (Lille)
Kenan Yıldız (Juventus)

GEÇEN SENE YAMAL ALMIŞTI

Geçmişte Kylian Mbappé, Pedri ve Jude Bellingham gibi oyunculara verilen Kopa Trophy'i geçen sene Lamine Yamal almıştı. Yamal bu sene Ballon d'Or'un da en büyük favorisi olduğu için Kopa Trophy'i alması beklenmiyor.

1-001.jpg

2-015.jpg

Son Haberler
Çin’de asma köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var: Turistler iplere tutunarak hayatta kaldı
Çin’de asma köprü çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çocuklardaki dişçi fobisiyle ilgili uzmanlardan etkili yöntemler
Çocuklardaki dişçi fobisiyle ilgili uzmanlardan etkili yöntemler
Borsa İstanbul 11 bin puan sınırını aştı! (7 Ağustos 2025)
Borsa İstanbul 11 bin puan sınırını aştı! (7 Ağustos 2025)
Kenan Yıldız ilk 10'da! Büyük ödülde Lamine Yamal'a rakip oldu
Kenan Yıldız ilk 10'da! Büyük ödülde Lamine Yamal'a rakip oldu
Hikmet Tuğsuz Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı! Büyük finale sayılı günler kala Survivor'u bırakmıştı
Hikmet Tuğsuz Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı! Büyük finale sayılı günler kala Survivor'u bırakmıştı