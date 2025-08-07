Kenan Yıldız ilk 10'da! Büyük ödülde Lamine Yamal'a rakip oldu

Juventus'ta bu sezon gösterdiği performansları dikkatleri üzerine çeken milli futbolcu Kenan Yıldız, dünyanın en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Trophy için aday gösterildi.

10 kişilik listede dünya yıldızlarıyla rakip olan Yıldız'ın ödülü alıp alamayacağı 22 Eylül'de Paris'teki Theatre du Chatelet'de düzenlenecek törende belli olacak.

Kenan Yıldız, geçtiğimiz sezon Juventus ile 48 resmi maça çıkarak 9 gol ve 6 asistlik bir performansa imza attı.

Kopa Trophy’nin bu yılki adayları şöyle:

Lamine Yamal (Barcelona)

Desiré Doué (PSG)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Joao Neves (PSG)

Estevao (Palmeiras-Chelsea)

Miles Lewis Skelly (Arsenal)

Rodrigo Mora (Porto)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Kenan Yıldız (Juventus)

GEÇEN SENE YAMAL ALMIŞTI

Geçmişte Kylian Mbappé, Pedri ve Jude Bellingham gibi oyunculara verilen Kopa Trophy'i geçen sene Lamine Yamal almıştı. Yamal bu sene Ballon d'Or'un da en büyük favorisi olduğu için Kopa Trophy'i alması beklenmiyor.