Kenan Yıldız imzayı atıyor!

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Kenan Yıldız imzayı atıyor!

İtalya'da Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'a üst üste talipler çıkmaya devam ediyor. Kenan'ı geleceğe yatırım olarak gören Torino ekibi, transfer için kararını verdi.

Sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getiren, teknik direktör Igor Tudor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Juventus'un genç futbolcunun sözleşmesini FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından yenileyeceği belirtildi.

Kontratını 2030'a kadar tazeleyecek Kenan'ın yeni maaşının 3-4 milyon euro seviyelerinde olacağı ve mevcut kazancının iki katına çıkacağı ifade edildi. Juventus formasıyla geride kalan sezonda 48 maça çıkan 20 yaşındaki yetenek, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

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