Kenan Yıldız imzayı atıyor!

Sportif direktörlüğe Damien Comolli'yi getiren, teknik direktör Igor Tudor ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayan Juventus, milli futbolcu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmaya hazırlanıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde; Juventus'un genç futbolcunun sözleşmesini FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ardından yenileyeceği belirtildi.

Kontratını 2030'a kadar tazeleyecek Kenan'ın yeni maaşının 3-4 milyon euro seviyelerinde olacağı ve mevcut kazancının iki katına çıkacağı ifade edildi. Juventus formasıyla geride kalan sezonda 48 maça çıkan 20 yaşındaki yetenek, bu karşılaşmalarda 9 gol ve 7 asistlik katkı verdi.