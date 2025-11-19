Bu sezon Juventus'ta 14 resmi maçta 1155 dakika süre alan Kenan Yıldız, 3 gol atarken 4 asist yaptı. Sezon sonu sözleşmesi bitecek milli futbolcu için dünya devlerinin devreye girdiği yazıldı.

Türkiye A Milli Takımı ile Dünya Kupası play-off'u oynayacak Kenan Yıldız için takımı Juventus'un Futbol Operasyonları Başkanı Giorgio Chiellini'den açıklama geldi.

Milli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladıklarını belirten Chiellini, "Kenan Yıldız ile sözleşme yenilemeye çok yakınız, sadece resmi imzalar kaldı. Her iki taraf da bu anlaşmayı çok istedi ama biraz zaman aldı. Çalışıyoruz, o yüzden sakin olun. Niyetimiz ortak, birlikte devam etmeyi planlıyoruz" dedi.