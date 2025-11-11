Juventus altyapısından yetişerek Torino ekibinde toplam 40 maç forma giydikten sonra sezon başında 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın yolunu tutan Nicolo Savona, İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu.

SAVONA: 'JUVENTUS HER ZAMAN YUVAM OLACAK'

Transfer kararıyla ilgili konuşan Savona, "Juventus benim için her zaman yuva olacak. Ancak şu anda harika bir deneyim yaşadığım Nottingham Forest'a odaklanmış durumdayım. Takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum ve İngiliz atmosferini gerçekten seviyorum.Futbolda ve hayatta seçim yapmak zorundasınız. Ben seçimimden memnunum. Beni destekleyen aileme ve menajerime teşekkür ediyorum." dedi.

'KENAN YILDIZ'A PREMIER LIG'İ TAVSİYE EDERİM'

Yaptığı Premier Lig seçimini Kenan Yıldız başta olmak üzere eski takım arkadaşlarına da tavsiye eden 22 yaşındaki İtalyan sağ bek, "Futbolu seven tüm çocuklara Premier Lig'i tavsiye ederim, aksini söylemek zor olur. Aynı şey Kenan ve takım arkadaşları için de geçerli." diye konuştu.