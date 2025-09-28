Kenan Yıldız'dan gündem yaratan hareket: Canlı yayına girdi!

Serie A'nın (İtalya birinci ligi) 5. haftasında Juventus, Atalanta'yı konuk etti.
Atalanta, 45+1. dakikada Kamaldeen Sulemana'nın golüyle öne geçti. 78. dakikada Juan Kabal'ın attığı golle Juventus skora denge getirdi ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi.
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız da 90 dakika sahada kaldı.
Maç öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Yıldız, saha kenarında CBS Sports yayınına katılan Juventus'un efsane futbolcusu Alessandro Del Piero ile görüştü.
Kenan Yıldız'ın canlı yayına girip Del Piero'ya sarıldığı anlar İtalya'da gündem oldu.
Sunucu Nigel Reo-Coker ise ikili arasında yaşananları "Bir efsanenin gücü" sözleriyle anlattı.
