Kenan Yıldız'dan müthiş gol. Juventus'un tarihine geçti

İtalya Serie A'nın 17. haftasında Juventus, Frosinone deplasmanına çıktı.

Siyah-beyazlı ekip, mücadeleyi 2-1 kazandı ve 3 puana uzandı.

KENAN YILDIZ'DAN HARİKA GOL!

Mücadeleye Juventus formasıyla ilk kez 11'de başlayan Kenan Yıldız, takımının maçtaki ilk golünü attı ve büyük bir sevinç yaşadı.

12. dakikada 3 rakibinin arasından iyi çıkan Kenan, şutunu çekti ve bu sezon ligdeki ilk golünü kaydetti.

TARİHE GEÇTİ!

Ayrıca milli futbolcu, Juventus tarihinde gol atan en genç yabancı oyuncu olarak tarihe geçti.

Juventus'un diğer golünü 81. dakikada Vlahovic atarken, Frosinone'nin tek golü 51. dakikada Baez'den geldi.