Kendall bir Türk'e kapak attı. Bu ilk buluşmaları değil

Kaynak: Haber Merkezi
Kendall bir Türk'e kapak attı. Bu ilk buluşmaları değil
Kendall Jenner o sürpriz isimle yine bir araya geldi.

Instagram’da 294 milyon takipçisi olan Kendall Jenner, yakın dostu Türk fotoğrafçı Mert Alaş için objektiflerin karşısına geçti.

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Vogue'un ‘Yaz 2024’ sayısının kapak yıldızı olan 28 yaşındaki süper model, kariyerinde "gerçekten istikrarlı" ve "gerçekten umutlu" hissetmesine rağmen "zorlu bir 2 ay geçirdiğini" itiraf etti.

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Daha önce de pek çok çekimde Mert Alaş ve Marcus Piggott ile çalışan süper model ​​Vogue'a şöyle konuştu: Burada oturup her şey mükemmelmiş gibi davranmayacağım. Duygusal çöküntümün nedeni ise ‘Satürn döngüsü’ başlangıcı.

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Modellikte 10. yılını kutlayan Jenner, üvey ablası Kim Kardashian ile ilgili de konuştu; Onun şöhretinden hiç etkilenmedim.

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Seksi model meslekteki 10. yılını Instagram’da şöyle paylaştı: Bu sektördeki yolculuğuma başladığımdan beri 10 yıl geçti ve tüm duyguları hissediyorum, ama çoğunlukla, şükran duyuyorum. Genç, gergin, heyecanlı, hevesli ve aynı zamanda nasıl sonuçlanacağından emin değilim. Dünyayı gördüm ve çok sayıda inanılmaz insan/yaratıcı ile tanıştım. Modellik hayatımı değiştirdi. Bu yolda bana inanan insanlara çok minnettarım. Hayalimi yaşıyorum.

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