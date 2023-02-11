Ünlü şefler deprem bölgesine koştu. Kendi elleriyle hazırladıkları yemekleri tek tek dağıttılar

Kahramanmaraş merkez üssü meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara yol açtı. Ünlü şefler, ekipleriyle seferber oldu.

Posta'da yer alan habere göre; Gastronomi dünyasının ünlü şefleri Ebru Baybara Demir ve Türev Uludağ, ekipleriyle birlikte İskenderun'da bir erkek öğrenci yurdundaydı. Ünlü şefler, gittikleri ilk gün 2 saat içinde 2 bin porsiyon çorba hazırladılar. Uludağ, "Dün de Osmaniye'deydik, orada işleyen bir sistem kurduk ve düzenli olarak günlük 50 bin yemek çıkıyor. Yardımlarımızı önce Kahramanmaraş merkeze, ardından çevre köylere dağıtımı sağlıyoruz" dedi.

Çiğdem Seferoğlu da ekibiyle Elbistan'a gitti. "Bütün Elbistan'ı gezdik, çok zor durumdalar. Yemeği bir şekilde çözdük ve devam ediyoruz" dedi. Yemekleri yaptıktan sonra köyleri gezip eksikleri gören Seferoğlu, daha sonra da ekibiyle kemikleri kaynatıp çevredeki hayvanlara da dağıttı.

2 Michelin yıldızlı şef Fatih Tutak da İskenderun'a gitti. Ekibiyle birlikte hummalı bir şekilde çalışan Tutak, binlerce depremzedeye yemek yaptı. Tutak, "Her koşulda yanındayız Türkiyem" dedi.

Yunus Emre Akkor da "Gece gündüz çalıyoruz. Ekip arkadaşlarımız çoğaldı. 5-6 bin kişilik yemekler yaptık. Yarın 15 bin sandviç çıkaracağız. 10 binin üzerinde de yemek yapacağız" dedi.

Mehmet Yalçınkaya, ekibiyle birlikte Kahramanmaraş'ta... Kazanlar dolusu yemek pişiren şefler, enkaz alanlarına dağıtım yaptı. Yalçınkaya ve ekibi bir günde 60 bin kişiye servis yaptı.

Şef Mehmet Yalçınkaya da ekibiyle birlikte Kahramanmaraş'taydı. Kazanlarda yemek pişiren şefler, enkaz alanlarına dağıtım yaparak gün boyu 60 bin kişiye ulaştı. Yalçınkaya'nın MasterChef yarışmasındaki yarışmacıları da destek verdi. Gaziantep ve Adıyaman'da da ekipler kuruldu. "Durmadan imalata devam" diyen Yalçınkaya, "Enkaz alanında şu anda 2 bin kişiye, toplamda gün boyu 60 bin kişiye ulaştık, çok şükür. Muhteşem bir ekip var burada" dedi. Yalçınkaya, yemek sonrası arama kurtarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çiğdem Seferoğlu, Hazer Amani ve Umut Karakuş, Elbistan'a gitti. Amani, "Ekibimiz, yardımseverler ve gönüllü aşçılarımızla birlikte çalışıyoruz" diye konuştu.