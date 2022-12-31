Gonca Vuslateri'den açıklama. Kendi filminin galasına katılmamıştı

Oyuncu Gonca Vuslateri, yılbaşında annesi ve Nilgün Belgün ile Kıbrıs’ta olacağını söyledi. Vuslateri "96 senesine giriyoruz Kıbrıs’ta. Çocukluğumdan beri hayalim annem ve Nilgün Belgün ile çılgınca bir karar ile Ziynet Sali seyredeceğiz. İnatla 96'ya gireceğim" diyerek yılbaşı planını anlattı.

“YENİ YILDAN SAĞLIK DİLİYORUM”

Bu sene iki kez Covid'e yakalanan güzel oyuncu 2023 senesi için önce sağlık dilediğini söyledi.

İki kez Covid geçirme şanssızlığını esprili bir dille bahseden oyuncu "Ne hastalık gelse ben barter’ını yapıyorum" dedi.

“KİNLİ KONUŞMAYA GEREK YOK”

Vizyona giren yeni sinema filmi 'Her şey Dahil' filminin galasına katılmayan oyuncu yaşanan anlaşmazlıkla ilgili ise "Anlaşmazlık değil ufak bir şey oldu kendi aramızda anlaştık. Filmime gittim ailem ve arkadaşlarımla çok eğlendik. Çok güzel bir iş çıkardık. Bazen böyle burukluklar olur. Sıkıntı yok bence. Çok kaliteli insanlar kinli konuşmaya gerek yok. Etiğine uygun ortak bir karara vardık. Filme de emeğe de laf söylemek bize yakışmaz" dedi.