Kendi mezarını kazmasıyla gündeme gelmişti. Hayatını kaybetti

Kendi mezarını kazıp kefenini diken Süleyman Yiğit son yolculuğuna uğurlanıyor

Kastamonu’nun Küre ilçesinde yaşayan Süleyman Yiğit, 2015 yılında aile fertlerine yük olmamak için kendi mezarını kazıp kefenini dikmişti. 84 yaşında Çankırı’da vefat eden Yiğit, kendi hazırladığı kabre gömülecek.

Süleyman Yiğit’in kendi mezarını kazması ve kefenini dikmesi, 7 yıl önce hem yerel hem de ulusal basında büyük ilgi görmüştü. Yiğit, o dönemde yaptığı açıklamada, aile kabristanlığındaki mezarını 5 günde tamamladığını ifade ederek, “Ben öldükten sonra çocuklarım üzülecek ve ağlayacak. O sırada bir de benim mezarımla uğraşmasınlar. Ayrıca köylerde parayla mezar kazıyorlar. Birde benim mezarım için çocuklarım para vermesinler. Bu yüzden ben de kendi mezarımı kazdım ve kefenimi de hazırladım. Ne zaman öleceğim belli değil, ancak ölmeden önce hem ölümü hatırlama hem de insanlara ölümü hatırlatmak amacıyla hayattayken mezarımı hazırladım.

Bu vesileyle bizler de ölmeden mezara girmiş olduk. Bu sayede de halen hayattayken, varsa yanlışlarımızı düzeltmeli ve kendimizi ahirete hazırlamalıyız. Zaten dinimiz bunları uygun görüyor. Eski ve tarihi mezarlara bakıldığında, ölümü hatırlatmak maksadıyla özellikle cami önlerinde mezarların olduğunu görürüz. Mühim olan kabrini hazırlamak değildir. Mühim olan kabre hazırlanmaktır. Asıl olan odur. Kalbini ve kendini, amellerini kabre hazırlamak, kabri hazırlamaktan önce gelir. Ama hem kalbini, hem kabrini hem de kabre hazırlanmayı dört başı mamur götürebilmek çok özeldir ve önemli olan da budur” demişti.

Yiğit, 7 yıl sonra Çankırı’da tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Yiğit'in cenazesi, 29 Temmuz Cumartesi günü kindi namazına müteakip Küre’deki aile kabristanlığına defnedilecek.