Kendi poşetini getirene indirimli ekmek. Görülmemiş kampanya

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kendi poşetini getirene indirimli ekmek. Görülmemiş kampanya

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bir fırıncı, kendi poşetini getiren vatandaşa ekmeği indirimli satmaya başladı.

Doğayı korumak amacıyla Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan 4 şubesinde kampanya başlattığını söyleyen fırıncı Haydar Doğan, vatandaşlardan pozitif dönüşler aldıklarını belirtti. İlçede 200 gram ekmeğin 8 liradan satıldığını söyleyen Doğan, kendi poşetini getiren vatandaşa ekmeği 7 liradan sattıklarını ifade etti.

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POŞETİNİ GETİR 7 LİRA ÖDE

10 yıldır Bozüyük’te fırıncılık yaptığını söyleyen Doğan, 4 tane de şubeleri olduğunu ve böyle bir kampanya başlatmaya karar verdiklerini söyledi. Doğan, 200 gram ekmek 8 liradan satılırken, poşetini getirene ekmeği 7 liradan satmaya karar verdiklerini söyledi.

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Poşetlerin çevreye çok zarar verdiğini ondan dolayı böyle bir kampanya başlattıklarını söyleyen Doğan, bu kampanya sayesinde hem doğayı korumuş olduklarını, hem vatandaşa uygun fiyata ekmek vermiş olduklarını belirtti.

Esnaf Doğan, kampanyayı duyan müşterilerin kampanyanın ne kadar süreceğini sorduklarını ve memnun kaldıklarını söylediklerini ifade etti.

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Doğan ellerinden geldiği kadar kampanyayı uzun süreli tutmaya çalışacaklarını dile getirdi.

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