Kendilerine gazeteci diyen 16 kişi Arap Dünyası'na "Tek milletiz" diye mesaj verdi

Sığınmacı sorununa vatandaşların tepkileri sürerken bir grup gazeteci çektikleri video ile sığınmacı sorununa değinenleri eleştirerek Arap Dünyası’na seslendi.

Kendilerine gazeteci diyen 16 kişi Arap Dünyası'na "Tek milletiz" diye mesaj verdi

Sığınmacı sorunu giderek büyürken vatandaşların tepkileri katlanarak artıyor. Son olarak sığınmacı sorununu dile getiren gazeteciler gözaltına alınmıştı.

Aralarında Esra Elönü, Özlem Doğan, Hikmet Genç, Hacı Yakışıklı, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, Yasin Aktay gibi isimlerin bulunduğu gazeteciler ise “Bu çağrıya kulak verin" denilerek çektikleri video ile Arap dünyasına seslendi.

Gerçek Hayat dergisi hesabından yayınlanan videoda Türkçe ve Arapça konuşan gazeteciler, Türkiye'de sığınmacı sorununa değinen bazı kişilerin nefret tohumları ektiğini söyledi.

"Biz Türküz, Kürdüz, Arapız, Gürcüyüz ve diğerleriyiz. Hepimiz aynı milletin parçalarıyız" denilen video, Arapça "Biz tek milletiz" sloganıyla bitirildi.

Videoda çağrı yapan gazeteciler şöyle:

Öznur Sirene, Turan Kışlakçı, Özlem Doğan, Kemal Özer, Hikmet Genç, Taha Hüseyin Karagöz, Yakup Köse, İsmail Halis, Hacı Yakışıklı, Tacettin Kutay, Yusuf Alabarda, Yasin Aktay, Baki Yaya, Ahmet Yusuf ve Ürdünlü gazeteci Nidal Siyam.

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