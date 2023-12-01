Kendini feda ettiği için cennete gidip aynı sebepten ötürü geri gelen adam

Ekşişeyler’de yer alan yazıya göre; Marvel evrenindeki Nightcrawler adlı karakter mutant bir bebeği kurtarmasıyla cennete gitti. Dinine bağlı bir Katolik olan Nightcrawler cennette de fedakarlık yapınca fani dünyaya geri geldi. İşte Nightcrawler’ın ilgini hikayesi...

Gece gece aklıma gelen X-men karakteri. Bu karakterle ilgili aklımın almadığı bir olay var. Bu Nightcrawler ölmüştü. Bayağı, Hope Summers denilen mutant bebeyi kurtarmak için kendini feda etmişti. Yaşamı boyunca da, o kadar aksiyon içerisinde bulunmasına rağmen dinine bağlı, mütevazi bir Katolik olduğu için de tabii cennete gitti. Bu durumla ilgili bir parantez açalım; Marvel Evreni'nde tabii çeşitli tanrılar, alemler bulunuyor ama semavi dinler de gerçek. Teorik olarak açıklaması zor olsa da böyle bir durum var; Thor, Zeus, Osiris falan da var, Yahweh de var. Yani bir viking, bir nordik savaşçı falan ölünce Valhalla'ya gidiyor, Katolik biri de haliyle günahsız yaşayıp da ölünce bayağı Cennet'e gidiyor. Bu çok dallı budaklı bir konu, ayrı bir entry konusu, uzatmayalım.

Nightcrawler kitabına uygun bir Katolik olarak yaşayıp öldü ve cennete gitti. Sonra bir şeyler oldu, birileri cennete falan saldırdı, sonra bu Nightcrawler da cennetteki ruhları kurtarmak için kendini kurban etti ve fani dünyaya geri döndü. Nah işte burasını benim aklım almıyor. Ya mübarek, cennet dediğin yer bir nihai yerdir. Varlığının kanıtı bile dünyada olan biten her şeyin bir test olduğuna, iyi olanın refaha ereceğine, kötü olanın cezasını çekeceğine dair bir kanıttır, teminattır. Sen cennete gitmişsin artık dünya işinden elini eteğini çeksene, niye gidip hala kavga peşindesin, neyi kanıtlamaya çalışıyorsun daha? Sana ne, bırak Allah'ın işine ne karışıyorsun? "cennete saldırı var, ruhları kurtarmam lazım." bence en büyük şirk bu, Allah kurtaramaz mı bu ruhları? Tövbe ya. Yani feda etmeseydin ne olacaktı, Allah "ben seni denedim Nightcrawler, sen kendini feda etmedin, o yüzden seni cehenneme yolluyorum" mu diyecekti? Yani o kadar çizgi roman okudum, bir sürü absürtlükler gördüm, şunun kadar saçma olay görmedim. Millet kendini feda eder fani dünyadan, bu mutant adam kendini feda edip cennete gitti, sonra cennette de kendini feda edip dünyaya geri geldi. Git gel git gel nereye kadar?

İngilizceden çevrilmiştir-Hope Summers, Marvel Comics tarafından yayınlanan Amerikan çizgi romanlarında görünen bir karakterdir. Mike Carey ve Chris Bachalo tarafından yaratılan karakter ilk olarak X-Men #205'te karşımıza çıktı. "House of M" ve "Decimation" hikayesindeki olaylardan sonra doğan ilk mutanttır.