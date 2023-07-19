Kendini 'mesih' ilan eden Hasan Mezarcı'dan dikkat çeken siyasal İslam çıkışı

Bu güncellemeler arasında içki yasağı ve tesettürle ilgili dini hükümleri iptal ettiğini söylemesi tepki çekmişti.

Son olarak, Mezarcı "İslam dünyası, siyasal İslam belasından kurtulmadıkça iflah olmaz" ifadesiyle bir video paylaştı.

Videoda, Hz. Muhammed'in din ashabını birbirine düşürenin siyasal İslam olduğunu ve devleti ele geçirme kavgası olduğunu söyledi.

Hasan Mezarcı videoda şunları söyledi "Peygamberin cennetle müjdelediği asabı “cennetle müjdelenmiş diyorlar ya” “Allahu Ekber” diyerek birbirine kılıç sallıyor. Asrı saadet diyorlar. Ne asrı saadeti asrı felakettir.

Ve bunların arasında din farkı yok, dil farkı yok, mezhep farkı yok, ırk farkı yok, bunlar aynı kabile. Devlet böyle bir şeydir.

Hazreti Muhammed din ashabını birbirine boğduran, cenazesini ortada bıraktıran birbirine boğduran siyasal İslam’dır.

Şu devleti ele geçirme kavgasıdır ve hiç kimse o sahabenin imanına da söz edemez.

Öyle mi? Yani ne Ali’nin imanına söz edebilir ne Ayşe’nin, ne Ömer’in ve Osman’ın haşa Allah’a sanırım yani bundan.

O zaman kavga neydi din kavgası mıydı? Affedersiniz, don kavgasıydı don. Çıkar kavgasıydı menfaat kavgasıydı.

Ve İslam’ın en kötü asrıdır iç savaşlarla geçmiştir. 4 halifeden 3’ü Müslümanlar tarafından öldürülmüştür, suikasta uğramıştır. Ömer, Osman, Ali ve sonra peygamberin torunları.

İşte Hazreti Hüseyin Kerbela'da. Bütün İslam tarihi böyledir. Onun için ben diyorum ki tarihimizle yüzleşin.

Şimdi bana İslam’ı kötülüyor mu diyecekler? Umurumda değil desinler. Gerçek bu.

Eğer asrı saadet diye peygamberi tanımış olması adedinden bahsediyorsa, eyvallah.

Ama dünyevi ve siyasi, askeri, ekonomik, sosyal bir saadetten bahsediyorlarsa eyvah, Eyvah ki eyvah.

Böyle bir hayal dünyası oluşturuyorlar. İslam devlet olursa asrı saadet gibi olacak.

Allah korusun aman ha öyle bir şey, bir daha olmasın. Ve bütün İslam tarihi boyunca süren bu din mezhep kavgaları, işgaller, ganimetler, fitne fesat bu siyasal İslam’dan çıkmıştır.

Neden? Halife dediğin adam papa gibi yeryüzünde Allah’ın gölgesi.

Ağzından çıkan söz din. Ona yan bakan dinden çıktı.

Onun için siyasal İslam, İslam ümmetinin baş belasıdır diyorum ve altını çiziyorum, İslam dünyası siyasal İslam’dan kurtulmadıkça Siyasal İslamcı partilerden, tarikatlardan, cemaatlerden, devletten kurtulmadıkça iflah olmaz."

Bu açıklamalarıyla Mezarcı, İslam dünyasındaki siyasal İslam anlayışına karşı bir eleştiri getirdiğini belirtiyor. Ancak kendisini "Mesih" ilan etme ve dine güncelleme getirme iddiaları nedeniyle söylemleri büyük dikkat çekiyor ve geniş çapta tartışmalara yol açıyor. İslam dünyasında çeşitli kesimlerden tepkiler almış ve ciddi eleştirilere maruz kalmıştır.