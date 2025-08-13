Kendisi gelemedi, başkasını yolladı! Açılımın Meclis sahnesine çıkacak…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan yeni açılım sürecinin Meclis ayağında DEM Parti liste verdi. Listede geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Öcalan'ın solunda oturan terörist Veysi Aktaş'ın olması ise dikkat çekti. İsmin kabul edilip, edilmeyeceği ise merak konusu oldu.

MECLİS’E TERÖRİST Mİ GELECEK?

Bebek katili Öcalan’ın videolu açıklamasında solunda oturan ve serbest bırakılan terörist Veysi Aktaş, Meclis tiyatrosunda sahne alacak. DEM Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na davet edilmesi üzerine, görüşlerinin alınmasını önerdiği kişi ve kurumların listesini komisyon başkanlığına verdi.

TERÖRİSTE "AKADEMİSYENLER, UZMANLAR VE KANAAT ÖNDERLERİ" DEMİŞLER

Listede PKK yöneticiliğinden 1994'ten bu yana cezaevinde bulunan ve yakın zamanda İmralı Cezaevi'nden tahliye edilen PKK'lı terörist Veysi Aktaş yer alıyor. Askerlerimizi şehit eden terörist Aktaş'ın ismini "Akademisyenler, Uzmanlar ve Kanaat Önderleri" başlığı altında verilmesi ise dikkat çekti.

AÇILIM TİYATROSU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ olarak hitap ederek Meclis’e davet ettiği bebek katili Öcalan’a ‘örgütü fesih ettiğini açıklasın’ çağrısında bulunarak yeni süreç başlamıştı. Teröristbaşının örgüte fesih seslenişi ile tiyatronun ilk perdesi başlarken, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silah yakması ile devam ediyor. Meclis'e taşınan açılım tiyatrosunun 3 perdesi gerçekleşti. İlk perdede isim verilirken, ikinci perde de MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, gizli oturumda sunum yaptı. Son perde ise süreçle ilgili partilerin şartları ve yol haritaları konuşuldu.