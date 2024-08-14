Kendisine ‘çoban bile olamaz’ diyen AKP’ye katıldı. Yer gök bu olayla çalkalanıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kendisine ‘çoban bile olamaz’ diyen AKP’ye katıldı. Yer gök bu olayla çalkalanıyor

Yerel seçimlerde AKP’li Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in ‘Ondan çoban bile olmaz’ diyerek hedef gösterdiği Aziziye'de belediye başkanı Emrullah Akpunar, AKP’ye katıldı.

31 Mart yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden Erzurum Aziziye'de belediye başkanı seçilen Emrullah Akpunar, dün partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akpunar, "Gördüğüm lüzum üzerine mensubu olduğum Yeniden Refah Partisinden istifa ettiğim bilgisini sizlerle paylaşmak istiyorum” dedi.

İstifasıyla gündem olan Akpunar’ın bugün yapılan AKP’nin kuruluşunun 23. yılında partiye katılması ise büyük tepki çekti. Seçim döneminde AKP’li Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile arasında geçen diyalog ile hatırlanan Akpunar’ın AKP’ye katılması şok etkisi yarattı.

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“ÇOBAN BİLE OLAMAZ” DEMİŞTİ

AKP’li Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, seçim kampanyası sırasında isim vermeden Yeniden Refah Partisi Aziziye Belediye Başkan Adayı Emrullah Akpunar'ı eleştirerek, başkanlık görevi için yeterli olmadığını iddia etmişti. Bir televizyon programında Sekmen, Akpunar hakkında "O arkadaşımızdan belediye başkanı olmaz, hatta çoban bile olmaz" ifadelerini kullanmıştı. Sekmen’in bu sözlerinin ardından Akpunar, seçimi kazandığı takdirde çoban kıyafeti giyip ilçede tur atacağını söylemişti.

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KEPENEK GİYİP DOLAŞMIŞTI

Seçim sonuçları Aziziye’de yarışı önde götüren Emrullah Akpunar, sözünü yerine getirerek çoban kıyafetiyle zafer turu atmıştı.

YRP'Lİ İSİM TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

YRP Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifa eden Emrullah Akpunar'ın AKP'ye katılacağını yazmıştı. Ömer Faruk Ak, "Kendisine 'Çoban bile olamaz' diyen AK Parti’ye katılacak” açıklamasında bulundu.

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