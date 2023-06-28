Kendisine sigara vermeyen yaşlı adamı demir çubukla öldürdü

Kocaeli’nde cezaevinden 5 gün önce çıkan bir genç kendisine sigara vermeyen 75 yaşındaki adamı demir çubukla döverek öldürdü.

Kendisine sigara vermeyen yaşlı adamı demir çubukla öldürdü

İHA’nın haberine göre, olay sabah 06:00’da Gölcük ilçesi Değirmendere Salı Pazarı girişinde meydana geldi.

23 yaşındaki T.Ç. isimli şahıs, pazar tezgahı kuran 75 yaşındaki esnaf Şakir Kaya’dan sigara istedi. Kaya’nın ret cevabı sonrası gözü dönen T.Ç., pazar tezgahının kurulumu için kullanılan demir çubuğu yerden alarak Şakir Kaya’nın yüzüne vurdu.

Yaşlı adam yere düşmesine rağmen T.Ç., kendisine vurmaya devam etti, sonrasında ise bölgeden uzaklaştı. Şakir Kaya’yı yerde hareketsiz gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

BOŞ BİR BİNADA UYURKEN YAKALANDI

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemesinde T.Ç.’nin 5 gün önce cezaevinden çıktığı belirlendi.

Ekipler T.Ç.’yi olaydan kısa süre sonra olay yerine yakın boş bir binada uyurken yakalayarak gözaltına aldı. Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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