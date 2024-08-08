Kendisine sigara vermeyenleri bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Kendisine sigara vermeyenleri bıçakladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sigara isteyen şahsın talebini geri çeviren bir kişi, aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. şahıs, olay yerinden kaçarken 3 kişiyi daha bıçakladı.

Ömerağa Mahallesi Pertev Paşa Caddesi'nde meydana gelen olayda, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs yolda yürüyen bir vatandaştan sigara istedi. Kendisine sigara vermeyen vatandaşı yanında bulunan bıçakla yaralan şüpheli, olay yerinden hızla kaçtı. Şehir meydanına doğru kaçan şahıs, önüne çıkan E.B., S.Y. ve ismi belirlenemeyen bir vatandaşı daha bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar, durumu Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbardan sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, ekipler kaçan kişiyi yakalamak için inceleme başlattı.

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