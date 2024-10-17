Kendisini durdurmak isteyen polisi kaputunda sürükledi

Polis sürücüyü "dur" ihtarında bulundu. Sürücü polisi dinlemedi, kaçmaya çalıştı. İşte bu sırada olanlar oldu. Üzerine araç sürülen polis otomobilin kaputuna yapıştı. Polis can havliyle aracı durdurmak için otomobilin camına tabancasıyla vurdu. Bu sırada zanlının polise aracın camından çıkardığı eliyle müdahale etmeye çalıştı. Bu anlar 300 metre sürdü. Araç durduruldu, şoför gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan sürücü, kendisine engel olmak isteyen polis memurunu otomobilinin kaputunun üzerinde yaklaşık 300 metre götürdü. Önü kesilerek durdurulabilen sürücü, gözaltına alındı.

Umurbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında trafik denetimi yapan polis ekipleri, 35 AJ 5702 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya aldırış etmeyen sürücü kaçmaya çalıştı. Bu sırada bir polis memuru önüne geçerek otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü aracını polis memurunun üzerine sürdü.

Bunun üzerine polis memuru motor kaputunun üzerine atladı. Otomobil sürücüsü, tek eliyle motor kaputuna tutunan diğer eliyle cama vurarak aracı durdurmaya çalışan polis memurunu yaklaşık 300 metre kaputun üzerinde götürdü.

Otomobil, 4 sokak ilerde takviye ekipler tarafından önü kesilerek durduruldu. O anlar, bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir başka polis memurunun da koşarak otomobili durdurmaya çalışması yer aldı.

Elinden yaralan polis memurunu ayakta müdahale edildi. Sürücü ise gözaltına alındı.