Kendisini rahatsız eden kişiyi vuran kadın tutuklandı

Aksaray’da, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla Ahmet B.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladığı belirtilen Betül S., tutuklandı. Olay, 6 Eylül saat 21.00 sıralarında, Aksaray-Ankara kara yolu üzerindeki Çiftlik Mahallesi'nde bulunan bir kafede gerçekleşti.

Betül S., kendisine sürekli mesaj atan Ahmet B.'nin kafede oturduğunu öğrenince, evde bulduğu tabancayı çantasına koyarak kafeye gitti. Burada, çantasından tabancayı çıkaran Betül S., Ahmet B.'ye ateş açtı. Ahmet B., bacak ve karnından yaralanarak yere yığılırken, Betül S. olay yerinden kaçtı. Diğer müşterilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet B., Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor.

Polis, Betül S.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde, Ahmet B.'nin kendisini sürekli rahatsız ettiği için böyle bir eyleme başvurduğunu belirten Betül S., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Betül S.'yi tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Olay anı, kafedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Betül S.'nin Ahmet B.'nin yanına gelerek tabancayla ardı ardına ateş ettiği ve Ahmet B.'nin kaçmaya çalıştığı görülüyor.