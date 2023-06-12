Kendisini vuran şahsı aynı silahla vurdu

Afyonkarahisar’da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada vurulan şahıs çıkan arbedede eline geçirdiği tüfekle kendisini vuran şahsı ateş açıp yaraladı.

Kendisini vuran şahsı aynı silahla vurdu

İHA'nın haberine göre, olay, Gazi Mahallesi 549 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, D.Y. (20) isimli şahıs yaklaşık 1 ay önce F.A.’dan (27) 10 bin TL borç aldı. Ödeme gününde borcunu ödemeyen D.Y. ile F.A. arasında tartışma yaşandı. Tartışmada F.A., arkadaşı A.Ç. (48) ile birlikte D.Y.’yi darp ederek bölgeden ayrıldı.

Olayı duyan D.Y.’nin ağabeyi A.Y., (23) ise F.A. ile olayı konuşmak için Gazi Mahallesi 549 Sokak üzerinde randevulaştı. A.Y., daha sonra olay yerine arkadaşı H.H.E. ile gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışmada A.Y., yanında getirdiği pompalı tüfekle F.A.’nın üzerine ateş açtı.

Çıkan arbedede pompalı tüfeği ele geçiren F.A. da bu defa kendisini vuran A.Y.’nin üzerine ateş açtı. Sokak ortasında yaşanan çatışmada F.A. ile A.Y. ve o sırada yoldan geçmekte olan E.S. (58) isimli kadın ayağına isabet eden saçmalar ile hafif şekilde yaralandı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri F.A. ve A.Y.’yi ambulanslarla hastaneye kaldırırken, diğer yaralı E.S. ise kendi aracı ile özel bir hastaneye gitti.

Polis tarafından bölgede detaylı bir inceleme yapılırken, açılan ateşte park halindeki 3 aracında zarar gördüğü belirlendi. Polis olayda kullanılan pompalı tüfek ile bir bıçak ele geçirdi.

Olayda yaralanan F.A. ile A.Y.’nin tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacakları bildirildi.

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