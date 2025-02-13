Kendrick Lamar, Michael Jackson'ın kırılmaz denilen rekoru kırıldı

15 dakikalık performansıyla izleyicileri büyüleyen Lamar, Super Bowl tarihinin en çok izlenen devre arası şovuna imza attı. Asıl karşılaşmanın 127,7 milyon izleyici ortalamasına rağmen, Lamar’ın performansı bu rakamın üzerine çıkarak büyük bir başarıya ulaştı. Özellikle ikinci yarıda 137,7 milyon izleyiciye ulaşan etkinlik, Hip-Hop'un bu dev sahnedeki yükselişini gözler önüne serdi.

Kendrick Lamar, Super Bowl devre arası gösterisinin başrolünde yer alan ilk solo Hip-Hop sanatçısı oldu. Daha önce Dr. Dre, Snoop Dogg ve Eminem gibi rap müziğin dev isimleri gruplar halinde sahne almıştı, ancak Lamar tek başına sahne alarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi.

SÜRPRİZ KONUKLAR VE COŞKULU ATMOSFER

Performansında "HUMBLE", "DNA" ve "Alright" gibi hit parçalarına yer veren Lamar, izleyicileri adeta bir müzikal yolculuğa çıkardı. Gecenin sürprizleri arasında ise ünlü şarkıcı SZA ve Hollywood efsanesi Samuel L. Jackson yer aldı. Özellikle Samuel L. Jackson’ın sahneye çıkışı büyük alkış toplarken, sosyal medyada bu anlar viral hale geldi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Twitter ve Instagram gibi platformlarda #KendrickHalftimeShow etiketi dünya genelinde trend olurken, performansın klipleri milyonlarca kez paylaşıldı. Hayranlar ve müzik eleştirmenleri, Lamar’ın sahne enerjisi ve yaratıcı sahne tasarımını övgüyle karşıladı.

Michael Jackson’ın 1993’teki ikonik Super Bowl performansı 133,4 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Ancak Lamar, bu rakamı geçerek rekorun yeni sahibi oldu. Uzmanlar, bu başarının Hip-Hop’un müzik dünyasındaki etkisini daha da pekiştirdiğini belirtiyor.