Kene riski artıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kene riski artıyor

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, Kurban Bayramı'nda alınmayan önlemler sebebiyle hayvanlardan insanlara geçebilecek KKKA, riketsiya, tularemi gibi hastalıkların bulaşma riskinin arttığına dikkat çekti.

Kurban Bayramı arefesinde, Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji alanında uzman Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, özellikle hayvanlarla yakın temasta bulunan kişilerin kene ısırıklarına karşı uyanık olmaları gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Leblebicioğlu, çiftçiler, kasaplar ve veterinerler gibi meslek gruplarının Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riski taşıdıklarını belirtti. A

yrıca, hayvanlarda herhangi bir semptom gözlemlenmese bile, uygun hijyen ve güvenlik önlemleri alınmadan gerçekleştirilen hayvan bakımı ve kurban kesiminin virüsün insanlara geçiş riskini artırdığına dikkat çekti. Profesör, kurban kesiminin sadece yetkili ve eğitimli kişiler tarafından yapılması gerektiğini ve bu kişilere enfeksiyon kontrolü konusunda gerekli eğitimlerin verilmesinin önemine vurgu yaptı.

“KENELERDEN KORUNMA YOLLARI”
Kenelerin vücutta kaldığı süre arttıkça hastalanma riskinin de arttığına değinen Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Bu nedenle keneler mümkün olduğunca erken çıkarılmalıdır. Vücuda tutunmuş kenelere çıplak elle dokunulmamalı, kopartılmaya veya ezilmeye çalışılmamalıdır. Keneler, bir pens veya bu amaçla kullanılan benzeri aletlerle çıkarılabilir. Eğer kişi bu şekilde keneyi çıkaramazsa, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurmalı ve kene çıkarılmalıdır” dedi.

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