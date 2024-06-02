Kenevir eken kişinin kimliği gizli kamera ile belirlendi

Kaynak: İHA
Kenevir eken kişinin kimliği gizli kamera ile belirlendi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde kamu arazisine kenevir eken kişinin kimliği araziye yerleştirilen gizli kamerayla belirlendi.

Operasyonla gözaltına alınan zanlı, arazisinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde de bulundu.
Hatay İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu suçlarına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Yayladağı ilçesi Kızılçat Mahallesi’nde kamuya açık alana kenevir ekildiği bilgisi alan ekipler, araziye gizli kamera koydu.

Kamera görüntülere sayesinde kimliği belirlenen şüphelinin evinde ve arazisinde arama yapıldı. Aramada 5 kilo 750 gram kurutulmaya hazır kubar esrar ve 857 kenevir kökü ele geçirildi. Zanlı gözlatına alındı.

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